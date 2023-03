De Laurentiis tuona | “Il calcio italiano ed europeo non funziona”

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un Aurelio Desenza peli sulla lingua, quello intervistato alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Il Presidente del Napoli ne ha per tutto il sistema, dalla Serie A al sistema calcisticoin generale. “Giochiamo troppo, roviniamo i giocatori e se si infortunano diventano minusvalenze. Ilè superato, l’Europa ed il Sudamerica sono continenti antichi. Il sistemacosì com’è non, è morto“. Sulla serie A, il numero 1 azzurro è alquanto duro: “Nell’86 c’erano 16 squadre in A, oggi siamo in 20. Qualche mio collega pensa che se diminuissimo il numero di squadre calerebbero i soldi che prenderemmo. Ma di alcune squadre, al giorno d’oggi, se vediamo a vedere i numeri, non interessa a nessuno. Ogni squadra dovrebbe essere responsabile ...