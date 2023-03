De Laurentiis senza freni | “La Meandri ha distrutto il cinema e poi il calcio! Cambierei le coppe europee”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Continua sulle ali dell’entusiasmo il percorso stagionale del Napoli, ormai sempre più salda capolista in Serie A con qualche voce sognatrice che pensa anche ad un successo europeo. Una situazione quasi surreale quella vissuta oggi giorno all’ombra del Vesuvio, visti i burrascosi eventi del pre-campionato azzurro. Gruppo Napoli La partenza di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz in una sola estate, avevano gettato la squadra di Spalletti e Denel vortice delle critiche, fortunatamente spazzate via dalle prestazioni azzurre del Napoli. Proprio su questo suo “fare da visionario” e su altri temi scottanti riguardanti il nostro calcio, è intervenuto da poco il presidente del Napoli. “Non sono io visionario ma gli altri fermi al passato”, le parole di DeNel corso delle odierni programmi di Radio24, c’è stato ...

