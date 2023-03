De Laurentiis: “Questo calcio è morto e i giovani si allontanano. No alla Superlega, vi dico la mia idea” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAurelio De Laurentiis va a ruota libera sul calcio italiano. Lo fa attraverso le frequenze di Radio 24. Il patron azzurro si augura un rinnovamento di tutto il movimento calcistico nostrano: “Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento delle giovani generazioni dal gioco del calcio che non si è mai rinnovato, è estremamente vecchio, ma io ho sempre sostenuto il VAR per primo e infatti in Italia sta funzionando”. Il patron azzurro ha parlato molto degli spazi economici delle squadre di calcio e delle competizioni europee: “In Italia – ha detto – non si fa tesoro delle esperienze del mondo. Se l’Nba e il Football Americano fanno 10 miliardi di incasso all’anno una ragione ci sarà, in Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancora alla Champions, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAurelio Deva a ruota libera sulitaliano. Lo fa attraverso le frequenze di Radio 24. Il patron azzurro si augura un rinnovamento di tutto il movimento calcistico nostrano: “Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento dellegenerazioni dal gioco delche non si è mai rinnovato, è estremamente vecchio, ma io ho sempre sostenuto il VAR per primo e infatti in Italia sta funzionando”. Il patron azzurro ha parlato molto degli spazi economici delle squadre die delle competizioni europee: “In Italia – ha detto – non si fa tesoro delle esperienze del mondo. Se l’Nba e il Football Americano fanno 10 miliardi di incasso all’anno una ragione ci sarà, in Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancoraChampions, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : L'intervista di #DeLaurentiis a @Radio24_news: 'Chi vuole fare Europa e Conference League? Questo calcio è morto' - DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - EsercitoDiAdl : questo scudetto è di De Laurentiis - salernonotizie : De Laurentiis: “Ma quale Europa e Conference League? Questo calcio è morto” - FabiusJuv : RT @Jugica60: ? De Laurentiis contro la Uefa: 'Questo calcio non funziona ed è morto' Ora non ci resta che attendere Boniek come per A.A. S… -