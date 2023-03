De Laurentiis: “No a Superlega ma Coppe devono cambiare” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – No alla Superlega, ma no anche al format attuale delle Coppe europee gestite dalla Uefa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ritiene indispensabile una svolta nel calcio continentale. “Se l’Nba e il Football Americano fanno 10 miliardi di incasso all’anno una ragione ci sarà. In Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancora alla Champions, all’Europa League e alla Conference League. Ma chi vuole farla la Conference League? E vale anche per l’Europa League”, dice a Radio 24. “Nessuno vuole rendersene conto: giochiamo troppo, roviniamo troppo i nostri calciatori e li esponiamo a rischi di rotture e questo porterebbe a una minusvalenza. Va benissimo il merito e lo spirito della sportività perché accomuna i giovani, siamo tutti per lo sport e implementare palestre, campetti di calcio e avere spirito sportivo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – No alla, ma no anche al format attuale delleeuropee gestite dalla Uefa. Aurelio De, presidente del Napoli, ritiene indispensabile una svolta nel calcio continentale. “Se l’Nba e il Football Americano fanno 10 miliardi di incasso all’anno una ragione ci sarà. In Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancora alla Champions, all’Europa League e alla Conference League. Ma chi vuole farla la Conference League? E vale anche per l’Europa League”, dice a Radio 24. “Nessuno vuole rendersene conto: giochiamo troppo, roviniamo troppo i nostri calciatori e li esponiamo a rischi di rotture e questo porterebbe a una minusvalenza. Va benissimo il merito e lo spirito della sportività perché accomuna i giovani, siamo tutti per lo sport e implementare palestre, campetti di calcio e avere spirito sportivo. ...

