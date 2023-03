De Laurentiis: "Il sistema calcio va rinnovato, no alla Superlega, sui diritti tv.." (Di giovedì 2 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio 24 nel corso di "Tutti convocati", ecco le sue parole: "Vedo che a Radio24 state parlando sempre più spesso di noi, è bellissimo. Pardo (conduttore di 'Tutti convocati' e telecronista Dazn) è nemico della qualità perché lavora per l'emittente che manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite. Io qui volevo inventarmi Radio Napoli e qualche estate l'abbiamo fatto. Si facevano delle incursioni nel mondo calcistico che ogni tanto perde colpi perché c'è un gioco al massacro, come se ci fosse un certo masochismo. Il calcio è seguito da 28 milioni di tifosi in Italia, immaginate quindi nel mondo. Gli Stati Uniti sono un paese giovane e vanno sempre un passo avanti. Mi fa molto ridere quando mi danno del visionario. Ma poi vedo che tutti gli altri ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio 24 nel corso di "Tutti convocati", ecco le sue parole: "Vedo che a Radio24 state parlando sempre più spesso di noi, è bellissimo. Pardo (conduttore di 'Tutti convocati' e telecronista Dazn) è nemico della qualità perché lavora per l'emittente che manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite. Io qui volevo inventarmi Radio Napoli e qualche estate l'abbiamo fatto. Si facevano delle incursioni nel mondo calcistico che ogni tanto perde colpi perché c'è un gioco al massacro, come se ci fosse un certo masochismo. Ilè seguito da 28 milioni di tifosi in Italia, immaginate quindi nel mondo. Gli Stati Uniti sono un paese giovane e vanno sempre un passo avanti. Mi fa molto ridere quando mi danno del visionario. Ma poi vedo che tutti gli altri ...

