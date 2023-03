De Laurentiis e Dazn: «La tv che manda in onda la Serie A in ritardo e con qualità scarsissima» (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel suo intervento a Radio 24, De Laurentiis ha punzecchiato (anche più che punzecchiato) Pardo per attaccare Dazn. «A Radio 24 state parlando sempre più spesso di noi, la vostra è una trasmissione competente». Pardo cerca di intervenire ma non si sente, il suo collegamento è scarso. «Pardo però è nemico della qualità, sapete perché Non lavora per la televisione che manda sempre in onda in ritardo e con una qualità scarsissima e partite del campionato italiano? Non lavora per quell’emittente o mi sbaglio io?». Poi ha proseguito. «Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento dei giovani dal calcio. Innanzitutto il calcio non si è mai rinnovato, poi capita che c’è il Covid e allora ci si inventa le interruzioni ogni 10 minuti e allora dico “forse ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel suo intervento a Radio 24, Deha punzecchiato (anche più che punzecchiato) Pardo per attaccare. «A Radio 24 state parlando sempre più spesso di noi, la vostra è una trasmissione competente». Pardo cerca di intervenire ma non si sente, il suo collegamento è scarso. «Pardo però è nemico della, sapete perché Non lavora per la televisione chesempre inine con unae partite del campionato italiano? Non lavora per quell’emittente o mi sbaglio io?». Poi ha proseguito. «Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento dei giovani dal calcio. Innanzitutto il calcio non si è mai rinnovato, poi capita che c’è il Covid e allora ci si inventa le interruzioni ogni 10 minuti e allora dico “forse ...

