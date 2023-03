De Laurentiis: «A parlare di calcio sono tutti ex calciatori ed ex allenatori» (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel suo intervento a Radio 24, il president4e del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della necessità di rinnovo del calcio italiano «Noi possiamo divertirci, io volevo inventarmi una radio Napoli, dove venivano fatte delle incursioni sul mondo calcistico che spesso purtroppo perde colpi perché c’è un gioco al massacro, come se ci fosse un certo masochismo nel non rendersi contro che il calcio è seguito da tantissimi tifosi e ascoltatori, però purtroppo la concezione di un calcio è superata, qui in Europa come in sud America, gli Stati Uniti invece sono invece un passo avanti. Mi danno spesso del visionario, ma mi fanno ridere, perché vedo che molti continuano ad arrovellarsi in una condizione schiava del passato fatta di Federcalcio, Uefa, Fifa. Mi ha colpito l’intervista di una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel suo intervento a Radio 24, il president4e del Napoli, Aurelio De, ha parlato della necessità di rinnovo delitaliano «Noi possiamo divertirci, io volevo inventarmi una radio Napoli, dove venivano fatte delle incursioni sul mondo calcistico che spesso purtroppo perde colpi perché c’è un gioco al massacro, come se ci fosse un certo masochismo nel non rendersi contro che ilè seguito da tantissimi tifosi e ascoltatori, però purtroppo la concezione di unè superata, qui in Europa come in sud America, gli Stati Uniti inveceinvece un passo avanti. Mi danno spesso del visionario, ma mi fanno ridere, perché vedo che molti continuano ad arrovellarsi in una condizione schiava del passato fatta di Feder, Uefa, Fifa. Mi ha colpito l’intervista di una ...

