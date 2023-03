Davvero i guai della Juve sono guai anche per il calcio italiano? (Di giovedì 2 marzo 2023) Povera Juve povera Serie A Prima Comunicazione, di Emanuele Bruno, pag. 98 Il mondoo del calcio è precipitato in un clima di profonda cupezza. La colpa è delle disgrazie `legali’ Juventine, che rischiano di terremotare il mondo del calcio nostrano. Ma non solo, girano pochissimi soldi, c’è il pericolo che altre squadre passino nelle grinfie del Tribunale federale, le prospettive di molti club sono incerte così come quelle della Lega per il rinnovo dei diritti dal 2024 in poi. Per fortuna c’è il Napoli che vince e regala bel gioco. In testa alla massima serie con 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica alla prima giornata di ritorno, negli ultimi anni il club di Aurelio De Laurentiis non si è indebitato fino al collo come la maggior parte delle altre squadre nazionali ed è ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 2 marzo 2023) Poverapovera Serie A Prima Comunicazione, di Emanuele Bruno, pag. 98 Il mondoo delè precipitato in un clima di profonda cupezza. La colpa è delle disgrazie `legali’ntine, che rischiano di terremotare il mondo delnostrano. Ma non solo, girano pochissimi soldi, c’è il pericolo che altre squadre passino nelle grinfie del Tribunale federale, le prospettive di molti clubincerte così come quelleLega per il rinnovo dei diritti dal 2024 in poi. Per fortuna c’è il Napoli che vince e regala bel gioco. In testa alla massima serie con 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica alla prima giornata di ritorno, negli ultimi anni il club di Aurelio De Laurentiis non si è indebitato fino al collo come la maggior parte delle altre squadre nazionali ed è ...

