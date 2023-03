(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Per noi pediatri di famiglia il, al di là delle polmoniti interstiziali bilaterali, ha rappresentato crisi d'ansia, momenti di depressione, tentativi suicidari e fenomeni isolamento sociale. Come pediatri abbiamo toccato con mano sul territorio quanto questi adolescenti, in questi anni di pandemia, abbiano subito e avuto difficoltà a interfacciassi con i coetanei, accentuando un altro problema che guardiamo con particolare attenzione: il fenomeno dele dell'usodelledigitali". Così Antonio D', presidente Federazione italiana medici pediatri (), nel suo intervento oggi al ministero della Salute agli Stati generali della pediatria 2023, promossi dalla Società italiana di pediatria (Sip). "Credo - spiega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto tecnologie' - ItaliaStartUp_ : D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto tecnologie' - Il Tempo - Giornaleditalia : D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto tecnologie' - SaluteFuturo : D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto tecnologie' - vivereitalia : D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto tecnologie' -

Così Antonio D', presidente Federazione italiana medici pediatri (), nel suo intervento oggi al ministero della Salute agli Stati generali della pediatria 2023, promossi dalla Società ...... "Noi pediatri siamo quotidianamente impegnati nell'educazione sanitaria delle famiglie affinché i nostri ragazzi possano crescere sani" Dal canto suo Antonio D', presidente della, tiene ...La promozione e il sostegno all'adozione di corrette abitudini, fin da piccolissimi, è parte integrante del DNA della nostra Professione - dichiara Antonio D', presidente. 'Attraverso i ...

D'Avino (Fimp), 'con Covid peggiorati cyberbullismo e uso scorretto ... Tiscali Notizie

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Per noi pediatri di famiglia il Covid, al di là delle polmoniti interstiziali bilaterali, ha rappresentato crisi d'ansia, momenti di depressione, tentativi suicidari ...In occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità - in programma il 4 marzo – urge mettere in campo strumenti incisivi contro i comportamenti scorretti, non ...