Dave Grohl cucina per centinaia di senzatetto: per 24 ore sotto un forte temporale (Di giovedì 2 marzo 2023) 'Il ragazzo ha speso migliaia di dollari', si legge nella didascalia, che mostra alcuni scatti che immortalano Grohl al lavoro: 'E lui è lì da solo nella nostra piccola area di preparazione del cibo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) 'Il ragazzo ha speso migliaia di dollari', si legge nella didascalia, che mostra alcuni scatti che immortalanoal lavoro: 'E lui è lì da solo nella nostra piccola area di preparazione del cibo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : #R101News: il bellissimo gesto di #DaveGrohl che ha preparato da mangiare per i senzatetto di Los Angeles ? - TrueGhit : Stavolta la bonus track ce la regala ?????? Dave Grohl! (Elton John, Ed Sheeran, Adele e Harry Styles invece hanno det… - lakaama : Dopo tutto quello che gli è successo secondo me Dave Grohl è proprio una delle persone più buone. - DlymaMohamed2 : RT @SkyTG24: Dave Grohl ha cucinato per centinaia di senzatetto per 24 ore, sotto il temporale - SkyTG24 : Dave Grohl ha cucinato per centinaia di senzatetto per 24 ore, sotto il temporale -