Danimarca | vandalizzata la statua della sirenetta di Copenaghen con i colori della bandiera russa

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ladi, simbolocapitale danese, è statanella notte tra l’1 e il 2 marzo con i. Al momento non si conoscono gli autori del gesto ma la polizia ha aperto un’inchiesta per vandalismo. Il gesto è stato interpretato come un’espressione di sostegno alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Tre strisce orizzontali, bianca, blu e rossa, sono state vernicicate alla base del monumento, sulla base di pietra sferica sulla quale poggia la. Ispirata al personaggio dei racconti di Hans Christian Andersen, è stata realizzata dallo scultore Edvard Eriksen e mostrata per la prima volta al pubblico 110 anni fa, nel 1913. Non è la prima volta ...