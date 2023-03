Danilo rinnova con la Juventus fino al 2025 (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus si tiene stretta il suo capitano. È stato ufficializzato il prolungamento del contratto con il laterale brasiliano Danilo che rinnova fino al 2025. Una decisione che testimonia la leadership che ha assunto il giocatore in questi tre anni di militanza in bianconero. : IL COMUNICATO UFFICIALE Giunto a Torino nel 2019 dal Manchester City nell’ambito dello scambio con Cancelo, si è legato ai colori bianconeri per altri due anni. Complessivamente ha fin qui totalizzato 142 presenze ed 8 gol. Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Anima. Guerriero. Leader. Queste tre parole descrivono il Danilo giocatore, ma anche e soprattutto il Danilo uomo. E anche nell’ultimo partita disputata, il derby della Mole del 28 febbraio, con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 marzo 2023) Lasi tiene stretta il suo capitano. È stato ufficializzato il prolungamento del contratto con il laterale brasilianocheal. Una decisione che testimonia la leadership che ha assunto il giocatore in questi tre anni di militanza in bianconero. : IL COMUNICATO UFFICIALE Giunto a Torino nel 2019 dal Manchester City nell’ambito dello scambio con Cancelo, si è legato ai colori bianconeri per altri due anni. Complessivamente ha fin qui totalizzato 142 presenze ed 8 gol. Questo il comunicato ufficiale della: “Anima. Guerriero. Leader. Queste tre parole descrivono ilgiocatore, ma anche e soprattutto iluomo. E anche nell’ultimo partita disputata, il derby della Mole del 28 febbraio, con il ...

