Danilo e quella clamorosa somiglianza | ” Separati alla nascita”

Danilo è un leader della Juve di questa stagione, ma sono pochissimi coloro che hanno notato una sua clamorosa somiglianza. Dopo le perplessità iniziali derivate soprattutto dall'essere entrato all'interno dello scambio che ha portato Joao Cancelo al Manchester City, ormai Danilo è diventato un vero e proprio simbolo della Juventus, un Capitano in grado di poter scrivere pagine epiche nella storia bianconera. Ormai tutti lo adorano e sperano che possa concludere la propria carriera a Torino, con la sua storia che da un certo punto di vista sembra essere anche molto simile a quella di un altro brasiliano, con il quale condivide anche una clamorosa somiglianza. LaPresseStiamo infatti parlando di uno dei personaggi storici della comicità italiana, rappresentata dal ...

