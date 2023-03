Daniele Scardina | parla il suo manager e aggiorna sulle sue condizioni di salute | “Non resta che pregare e sperare”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il 28 febbraio il pugileè stato colpito da una emoraggia celebrale al termine di un allenamento. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Humanitas e, stando alle informazioni diffuse da Il Corriere della Sera, le suecontinuano ad essere gravi, ma stabili. Secondo quanto riportato dal quotidiano, “ora è davvero impossibile credere, purtroppo, chepossa tornare a praticare la boxe. Dopo un infortunio del genere non avrebbe mai l’idoneità per rimettersi i guantoni”. Il suo, Salvatore Cherchi, durante il programma di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque, ha aggiunto: L’intervento è riuscito, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza, nonchee ...

