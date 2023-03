Daniele Scardina in coma | parla il manager | “Intervento riuscito | ora dobbiamo pregare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - FantuzziF : Dove arrivano i #mistificatori_di_professione. #nessunacorrelazione ovviamente #Pfizergate - IsaeChia : #DanieleScardina, parla il suo manager e aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Non resta che pregare e sperare”… - RedaFree_it : ????Daniele #Scardina è ancora in prognosi riservata all’#Humanitas. Il campione ha avuto un malore dopo l’allenament… - blogtivvu : Come sta Daniele Scardina? “Impossibile che possa tornare a praticare la boxe”, ultime notizie sulle condizioni di… -

Come staIl celebre pugile trentenne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano dopo essere stato colto da un malore durante un allenamento in palestra nella giornata di ieri. King Toretto è ...Il pugile ed ex concorrente di Ballando con le Stelle,è stato ricoverato d'urgenza e operato nei giorni scorsi, a causa di un'emorragia cerebrale che lo ha colpito dopo un allenamento., come sta ora Dopo un allenamento ...La prognosi diresta riservata, il pugile è in coma in condizioni stazionarie dopo l'operazione al cervello per la rimozione di un ematoma sottodurale. Il malore disoprannominato ...

Le condizioni di Scardina: come sta il pugile dopo la rottura delle vene e l’operazione alla testa Corriere della Sera

Le condizioni di Daniele Scardina rimangono gravi ma stabili. Il campione di boxe si trova all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo essere stato operato d'urgenza alla testa. A parlare ...Qualche giorno fa, il pugile Daniele Scardina ha accusato un malore dopo un allenamento. Ha perso conoscenza nello spogliatoio e non ha più riaperto gli occhi. Attualmente è ricoverato in coma all’osp ...