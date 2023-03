Daniele Scardina e la sua carriera straordinaria nella boxe: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 2 marzo 2023) Daniele Scardina è il boxeur italiano capace di sfoderare sul ring la grinta giusta per mettere ko i suoi avversari, merito di duri allenamenti e tantissima determinazione nello sport! Sicuri di conoscere tutto sul campione internazionale dei pesi medi? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera! Leggi anche: Diletta Leotta e... Leggi su donnapop (Di giovedì 2 marzo 2023)è ilur italiano capace di sfoderare sul ring la grinta giusta per mettere ko i suoi avversari, merito di duri allenamenti e tantissima determinazione nello sport! Sicuri di conosceresul campione internazionale dei pesi medi? Di seguitoche c’è dasulla sua! Leggi anche: Diletta Leotta e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - pomeriggio5 : Emorragia cerebrale per il pugile Daniele Scardina: è in coma Gli aggiornamenti in diretta dall'ospedale dove è ri… - phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 28/02/23 BUCCINASCO (MI) - Pugile si sente male dopo l'allenamento: King Toretto operato d'urgenza alla testa. Le co… - Eurosport_IT : Il pugile Daniele Scardina resta in gravi condizioni dopo l'operazione ?????? #Pugilato | #Scardina - glooit : Daniele Scardina, lesionate due vene: come sta il pugile leggi su Gloo -