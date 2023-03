Daniele Scardina a Ballando con le stelle quando ha partecipato? Ha vinto? Che anno era e chi c’era nel cast? (Di giovedì 2 marzo 2023) Daniele Scardina è uno dei più famosi pugili internazionali, categoria pesi medi, capace di mettersi in gioco Ballando nello show Ballando con le stelle. Sapete quando il boxeur ha gareggiato nel programma del sabato sera di Milly Carlucci? Di seguito tutti i dettagli della sua partecipazione! Leggi anche: Daniele Scardina in ospedale in condizioni gravi,... Leggi su donnapop (Di giovedì 2 marzo 2023)è uno dei più famosi pugili internazionali, categoria pesi medi, capace di mettersi in gioconello showcon le. Sapeteil boxeur ha gareggiato nel programma del sabato sera di Milly Carlucci? Di seguito tutti i dettagli della sua partecipazione! Leggi anche:in ospedale in condizioni gravi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - pomeriggio5 : Emorragia cerebrale per il pugile Daniele Scardina: è in coma Gli aggiornamenti in diretta dall'ospedale dove è ri… - phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 28/02/23 BUCCINASCO (MI) - Pugile si sente male dopo l'allenamento: King Toretto operato d'urgenza alla testa. Le co… - Eurosport_IT : Il pugile Daniele Scardina resta in gravi condizioni dopo l'operazione ?????? #Pugilato | #Scardina - glooit : Daniele Scardina, lesionate due vene: come sta il pugile leggi su Gloo -