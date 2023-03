“Daniele ha fatto tutto questo”. GF Vip 7, accuse a Dal Moro: “Pure quando lei è stata male” (Di giovedì 2 marzo 2023) Daniele Dal Moro, l’attacco di Edoardo Donnamaria al GF Vip. Nelle ultime ore il padre dell’opionionista di Forum è intervenuto, ancora una volta, per prendere le difese del figlio. Edoardo finisce spessissimo al centro di polemiche e attacchi e dopo aver chiesto di non offenderlo né insultarlo più, Vincenzo Donnamaria ha apertamente chiesto ai telespettatori di salvarlo alle nomination. Ma Edo ne combina una ogni giorno ormai. L’ultima è avvenuta con Oriana Marzoli che l’ha accusato di averle toccato il seno. E non è la prima volta che Edoardo Donnamaria fa una cosa del genere. Anche dentro al van lo aveva fatto con Nicole Murgia: “Le ho fatto così per sentire la protesi” aveva ammesso il gieffino. Ovviamente sono arrivate attacchi e critiche a pioggia. Nelle ultime ore il vippone ha preso di mira ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023)Dal, l’attacco di Edoardo Donnamaria al GF Vip. Nelle ultime ore il padre dell’opionionista di Forum è intervenuto, ancora una volta, per prendere le difese del figlio. Edoardo finisce spessissimo al centro di polemiche e attacchi e dopo aver chiesto di non offenderlo né insultarlo più, Vincenzo Donnamaria ha apertamente chiesto ai telespettatori di salvarlo alle nomination. Ma Edo ne combina una ogni giorno ormai. L’ultima è avvenuta con Oriana Marzoli che l’ha accusato di averle toccato il seno. E non è la prima volta che Edoardo Donnamaria fa una cosa del genere. Anche dentro al van lo avevacon Nicole Murgia: “Le hocosì per sentire la protesi” aveva ammesso il gieffino. Ovviamente sono arrivate attacchi e critiche a pioggia. Nelle ultime ore il vippone ha preso di mira ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aur24 : RT @Larisa78799547: Donnamaria e Tavassi che continuano a prendere in giro Daniele,ci avete fatto caso? Le risatine malefiche e gli sguardi… - merimer63563723 : RT @Vikyvikyvi: @rbuffagni Che pesantezza Daniele...mamma mia...e che avrà fatto di male ? - merimer63563723 : RT @MariaMa01262383: @rbuffagni Vi posso dire una cosa Daniele e bipolare e lo so perché purtroppo lo sono anche io non e colpa sua ma non… - LauraFe301287 : RT @LauraFe301287: Il problema è che purtroppo Daniele di Oriana non si fida e invece di comprendere i suoi gesti,attacca subito e denigra.… - nicola7916 : @Angyangy75 @GrandeFratello Non li vedrà mai. Daniele, come un Antonino, ha fatto accordi con il confessionale. Do… -