Dall’India agli Emirati. La complessa missione di Meloni (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima l’India, poi gli Emirati Arabi Uniti. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parte per un tour che ha come obiettivo quello di far tornare l’Italia nel palcoscenico asiatico, in particolare dell’Indo-Pacifico e del Medio Oriente e Golfo Persico. Scelta nient’affatto secondaria, dal momento che in quel settore non c’è in ballo solo il destino InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima l’India, poi gliArabi Uniti. Il presidente del Consiglio Giorgiaparte per un tour che ha come obiettivo quello di far tornare l’Italia nel palcoscenico asiatico, in particolare dell’Indo-Pacifico e del Medio Oriente e Golfo Persico. Scelta nient’affatto secondaria, dal momento che in quel settore non c’è in ballo solo il destino InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavan123321 : @Kabab_Lover Nammavre pan India dall reach agli bidu bro - MadamaL41898457 : RT @fsyloslab: 12) Al momento ci sono 3 grandi potenze al mondo US, Cina e Russia di cui la Russia è quella più debole. Se l'occidente è mo… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Nei paesi europei rimane la condanna della guerra e l’appoggio agli aiuti a Kiev, anche armati. E all’Onu 141 paesi, ma… - LutherB4891392 : RT @fsyloslab: 12) Al momento ci sono 3 grandi potenze al mondo US, Cina e Russia di cui la Russia è quella più debole. Se l'occidente è mo… - SoniaLaVera : RT @fsyloslab: 12) Al momento ci sono 3 grandi potenze al mondo US, Cina e Russia di cui la Russia è quella più debole. Se l'occidente è mo… -

Dall'India agli Emirati. La complessa missione di Meloni Scelta nient'affatto secondaria, dal momento che in quel settore non c'è in ballo solo il destino [...] Continua a leggere The post Dall'India agli Emirati. La complessa missione di Meloni appeared ... Al via il G20 in India: Blinken non incontrerà i ministri di Russia e Cina ...Blinken non siede nella stessa stanza con Sergei Lavrov dall'... Meloni in India per rafforzare cooperazione bilaterale Arrivata in ... "Durante la visita si terrà una tavola rotonda dedicata agli affari ... Tennessee, approvata la legge contro gli spettacoli di drag queen nei luoghi pubblici Atteso il voto del Senato leggi anche India, Ziya e Zahad sono la ...IIl 17 maggio si celebra la ricorrenza riconosciuta anche dall'...inglese a chiara tematica gay ed è stata girata agli inizi degli ... Scelta nient'affatto secondaria, dal momento che in quel settore non c'è in ballo solo il destino [...] Continua a leggere The postEmirati. La complessa missione di Meloni appeared ......Blinken non siede nella stessa stanza con Sergei Lavrov'... Meloni inper rafforzare cooperazione bilaterale Arrivata in ... "Durante la visita si terrà una tavola rotonda dedicataaffari ...Atteso il voto del Senato leggi anche, Ziya e Zahad sono la ...IIl 17 maggio si celebra la ricorrenza riconosciuta anche'...inglese a chiara tematica gay ed è stata giratainizi degli ... Dall'India agli Emirati. La complessa missione di Meloni Inside Over