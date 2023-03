Dal quadro di Picasso appartenuto a Gianni Versace all’opera di Kandinsky trafugata dai nazisti: l’asta di Sotheby’s a Londra è da record (Di giovedì 2 marzo 2023) L’arte torna in vetta alla classifica dei beni rifugio più ricercati nei periodi di crisi, le vendite all’asta fanno faville mentre il vento dei collezionisti più facoltosi sta cambiando e soffia sempre di più verso Oriente. Sotheby’s a Londra, nella prima asta di marzo, ha raggiunto un totale di 172.600.000 sterline, quasi 200 milioni di euro, per una cinquantina di pezzi unici, tra moderno e contemporaneo, che hanno portato ad una crescita nel settore del +15% rispetto ad un appuntamento equivalente che si era tenuto lo scorso giugno. A prendersi la scena, la punta di diamante della serata, un’opera di Wassily Kandinsky venduta per 42 milioni di Euro. Murnau mit Kirche II ha fatto quasi impallidire un Andy Warhol, Debbie Harry, assegnato ad un’offerta di “soli” 7 milioni e mezzo di Euro. Combattuta anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) L’arte torna in vetta alla classifica dei beni rifugio più ricercati nei periodi di crisi, le vendite alfanno faville mentre il vento dei collezionisti più facoltosi sta cambiando e soffia sempre di più verso Oriente., nella prima asta di marzo, ha raggiunto un totale di 172.600.000 sterline, quasi 200 milioni di euro, per una cinquantina di pezzi unici, tra moderno e contemporaneo, che hanno portato ad una crescita nel settore del +15% rispetto ad un appuntamento equivalente che si era tenuto lo scorso giugno. A prendersi la scena, la punta di diamante della serata, un’opera di Wassilyvenduta per 42 milioni di Euro. Murnau mit Kirche II ha fatto quasi impallidire un Andy Warhol, Debbie Harry, assegnato ad un’offerta di “soli” 7 milioni e mezzo di Euro. Combattuta anche ...

