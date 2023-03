Dal primo allarme all'intervento: chi deve decidere e il rebus di poteri (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli Stati sono competenti per le zone Sar. Le forze di salvataggio dipendono da attività di polizia e soccorso Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli Stati sono competenti per le zone Sar. Le forze di salvataggio dipendono da attività di polizia e soccorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #CremoneseRoma ?? Gini Wijnaldum in campo dal primo minuto!… - pietroraffa : Nel primo sondaggio dopo le primarie, il Partito democratico passa dal 16.5% al 19.5%. Non male come partenza per E… - Rvaticanaitalia : #online dal #2marzo il primo episodio speciale della serie #podcast #LechiavidiPietro, dedicata al X anniversario d… - Alessan13896636 : RT @Vanessa89125464: A: 'Fidati sarà bellissimo' E: 'Il primo mese' A: 'No il primo anno' ?????? E: 'Antonè ti vuoi calmare' SOLO LORO POSS… - francofontana43 : Sos e soccorsi in mare, «siamo stati avvisati con troppo ritardo» Dal primo allarme alla tragedia sulla costa è pas… -