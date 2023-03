Dal pediatra fino a 18 anni, ecco la proposta della Sip (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Garantire a tutti i minori il diritto alle cure pediatriche sino a 18 anni sia sul territorio sia in ospedale, senza differenze legate alla Regione in cui si nasce e si vive, come già avviene in altri Paesi europei come Francia, Gran Bretagna, Olanda, Polonia e Svezia. È la prima richiesta che arriva dagli Stati Generali della Pediatria, convocati oggi al Ministero della Salute dalla Società Italiana di Pediatria per fare il punto sulle criticità dell’assistenza pediatrica. Sebbene per l’Organizzazione Mondiale della Sanità e per la legge italiana l’infanzia includa ogni persona sotto i 18 anni, il diritto alle cure pediatriche nel nostro Paese si ferma “innaturalmente” a 14 anni, proprio in quella fase in cui l’adolescente è nel pieno delle modificazioni puberali e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Garantire a tutti i minori il diritto alle cure pediatriche sino a 18sia sul territorio sia in ospedale, senza differenze legate alla Regione in cui si nasce e si vive, come già avviene in altri Paesi europei come Francia, Gran Bretagna, Olanda, Polonia e Svezia. È la prima richiesta che arriva dagli Stati GeneraliPediatria, convocati oggi al MinisteroSalute dalla Società Italiana di Pediatria per fare il punto sulle criticità dell’assistenza pediatrica. Sebbene per l’Organizzazione MondialeSanità e per la legge italiana l’infanzia includa ogni persona sotto i 18, il diritto alle cure pediatriche nel nostro Paese si ferma “innaturalmente” a 14, proprio in quella fase in cui l’adolescente è nel pieno delle modificazioni puberali e ...

