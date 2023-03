Daisy Ridley entra nel cast della nuova serie Amazon The Better Liar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #DaisyRidley sarà la star della serie #TheBetterLiar - comingsoonit : #DaisyRidley si lascia alle spalle la Galassia lontana lontana di #StarWars e firma per il suo primo ruolo da prota… - LTChica : Consiglio su Netflix Ofelia - Amore e Morte, con una bellissima e bravissima Daisy Ridley, Naomi Watts e George Mac… -

Saràla protagonista, nonché produttrice esecutiva, della nuova serie drammatica Amazon The Better Liar . Lo show, scritto e prodotto da Raelle Tucker, è basato sull'omonimo romanzo di Tanen ...... Chi Ride è Fuori o anche la limited seriesJones & The Six, un musical - drama che narra l'... Scritto e diretto da Matt Ruskin ( Il coraggio di lottare ), il film è prodotto daScott ( ...sarà la protagonista della serie The Better Liar , tratta dall'omonimo romanzo scritto da Tanen Jones. Il progetto sarà una co - produzione tra Amazon Studios e The Tornante Company e l'...

Daisy Ridley sarà la star della serie The Better Liar | TV BadTaste.it Cinema

