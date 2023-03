Dai tempi di Berlinguer al caso Qatar nulla è cambiato: i ‘debiti di riconoscenza’ ci sono ancora (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Qatar ha dato “supporto economico” a parlamentari europei, e a persone a essi legate, per avere interventi a proprio favore. Obiettivi analoghi si raggiungono con l’uso delle reti sociali per influenzare le decisioni degli elettori, come pare sia avvenuto con la Brexit e l’elezione di Donald Trump. Anche il supporto alle fondazioni e la pubblicità sui media generano condiscendenza verso sostenitori e inserzionisti. Un giornale o una televisione che “venda” spazio pubblicitario a un’organizzazione che potrebbe avere qualche ombra nel proprio comportamento ci penserà due volte a pubblicare notizie che danneggino l’immagine dell’inserzionista. Il mondo scientifico non è immune a queste pratiche: i paesi arabi aprono università che attirano i migliori cervelli pagandoli come calciatori. Saranno liberi, i luminari, di esprimersi sulle politiche del lavoro, sanitarie o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilha dato “supporto economico” a parlamentari europei, e a persone a essi legate, per avere interventi a proprio favore. Obiettivi analoghi si raggiungono con l’uso delle reti sociali per influenzare le decisioni degli elettori, come pare sia avvenuto con la Brexit e l’elezione di Donald Trump. Anche il supporto alle fondazioni e la pubblicità sui media generano condiscendenza verso sostenitori e inserzionisti. Un giornale o una televisione che “venda” spazio pubblicitario a un’organizzazione che potrebbe avere qualche ombra nel proprio comportamento ci penserà due volte a pubblicare notizie che danneggino l’immagine dell’inserzionista. Il mondo scientifico non è immune a queste pratiche: i paesi arabi aprono università che attirano i migliori cervelli pagandoli come calciatori. Saranno liberi, i luminari, di esprimersi sulle politiche del lavoro, sanitarie o ...

