Dai CD alle piattaforme di streaming: come sono cambiati i supporti per ascoltare la musica (Di giovedì 2 marzo 2023) La progettazione del compact disc, meglio conosciuto come CD, risale al 1979 e si deve a un accordo tra l'azienda olandese Philips e la giapponese Sony. Il primo album musicale su CD immesso nel mercato risale però al 1982, in Giappone: si tratta di 52nd Street di Billy Joel. La cinquantaduesima strada a New York che dà il titolo all'album di Billy Joel ospita alcuni importanti jazz club e al momento dell'uscita dell'album la casa discografica di Billy Joel aveva qui la sua sede, nell'edificio della CBS, un'emittente radiotelevisiva statunitense. Anche lo studio dove l'album è stato registrato si trovava sulla stessa strada, a un isolato di distanza dall'edificio della CBS. Il grande successo dei CD musicali si deve proprio alla CBS Records, un'etichetta discografica nata per iniziativa della CBS con lo scopo di diffondere le proprie ...

