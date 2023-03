Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Da Nadal a Medvedev, il tennis ha un problema di palline che si ammosciano. Piacciono solo a Djokovic Le nuove Dun… - gaioschii : RT @Isa_0600: @FilippoPompilii Musetti @laalcolizzata1 -Sinner la capitana @Sinnerista -Berrettini @imantartide -Alcaraz @AleColumn99… - Isa_0600 : @FilippoPompilii Musetti @laalcolizzata1 -Sinner la capitana @Sinnerista -Berrettini @imantartide -Alcaraz… - tatooine__ : @FilippoPompilii musetti @berrelovers sinner @darksa0irse e @Sinnerista berrettini sempre chiara berrelovers nadal… - Tomtennis_ : @FilippoPompilii musetti elena che non trovo sinner @Sinnerista berretto @berrelovers nadal @Isa_0600 ruud non m… -

, invece, prosegue la sua incredibile striscia di risultati. Il russo, reduce dai trionfi a ...sarà il remake della sfida giocata due settimane fa a Rotterdam e vinta dall'allievo di ToniGil attuali avversari più pericolosi, a partesulla terra esul duro, appaiono ancora lontani e difficilmente in grado di sbarrargli la strada. Per questo motivo i numeri di Djokovic, ...... Juan Carlos Ferrero (2001), Andy Roddick (2008), Rafael(2006) e Andy Murray (2017). Oltre ... i russi Andrey Rublev , n.6 ATP, campione in carica, e Daniil, n.7 ATP, vincitore sia a ...

Da Nadal a Medvedev, il tennis ha un problema di palline che si ... IlNapolista

Negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Dubai arriva un'altra vittoria per Alexander Zverev, che supera in due set Christopher O'Connell ...Due gli azzurri in campo oggi nel 'Duty Free TennisChampionships' (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si stadisputando sul cemento di ...