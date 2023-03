Da Maurizio Cattelan a Damien Hirst, le stelle dell’arte contemporanea a Palazzo Strozzi (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Cindy Sherman, Damien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas: a Firenze una grande mostra celebra a Palazzo Strozzi i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo con oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali. Dal 4 marzo al 18 giugno “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye” propone una celebrazione delle stelle dell’arte di oggi. Promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la mostra esplora le principali ricerche artistiche degli ultimi decenni attraverso una costellazione di opere esposte in tutti gli spazi di Palazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Cindy Sherman,, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas: a Firenze una grande mostra celebra ai trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo con oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali. Dal 4 marzo al 18 giugno “Reaching for the Stars. Daa Lynette Yiadom-Boakye” propone una celebrazione delledi oggi. Promossa e organizzata dalla Fondazionee Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la mostra esplora le principali ricerche artistiche degli ultimi decenni attraverso una costellazione di opere esposte in tutti gli spazi di...

