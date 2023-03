Da Elton John ad Adele | chi ha detto no al concertone per il sovrano E le altre news sulla cerimonia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Le Spice Girls nel 1997 insieme a un re Carlo emozionato e divertito. Il 6 maggio, al concerto che si terrà in occasione dell’incoronazione ufficiale del, non saliranno sul palco (foto: Getty) Sono lontani i tempi in cui le Spice Girls smaniavano per fare una foto con l’allora principe Carlo. Da quel giorno sono passati quasi 26 anni e l’interesse del gruppo – ormai sciolto ma sempre sul punto di riformarsi per un tour amarcord – è così tanto scemato dall’aver spinto le cinque (ex) star – Geri, Emma, Mel B, Mel C e Victoria – a dare forfait alper il mega concerto in programma a Windsor nel weekend dell’incoronazione. Incoronazione di re Carlo: i forfait delle star Ma la celebre band tutta al femminile, popolarissima in UK e nel mondo negli anni ’90, non è l’unica ad aver declinato l’invito di re Carlo a esibirsi il 6 maggio. Diverse ...

, amico personale della principessa Diana, era in cima alla lista del Re, ma sembra che anche lui non partecipi. Anche Harry Styles ha rifiutato e nemmeno le Spice Girls si riuniranno sul ...... la chiave fu Mogol, con il quale costruì una coppia che artisticamente è stata feconda come, ad esempio, quella trae Bernie Taupin, ma culturalmente e socialmente è stata molto più ...Tra i big a dire no all'invito reale a esibirsi si sarebbero Ed Sheeran, Adele,, Harry Styles e Spice Girls. Tra i pochi confermati i Take That.

