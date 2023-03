Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Da Benzema a Hazard, gli stipendi del Real Madrid 2022/23: Stipendi Real Madrid 2022 2… - AkazaRM14 : @Eco_3c0 Asensio? Benzema? Mariano? Hazard? - Filiusdei32 : @juanito92x Solo in attacco hanno: Vinicius, Benzema, Rodrygo, Asensio, Hazard e volendo anche Valverde che gioca a… -

(dal 18 st Modric L.),K., Carvajal D. (dal 38 st Lucas), Ceballos D. (dal 18 st Tchouameni ... A disposizione: Lopez L., Lunin A., Camavinga E., Diaz M.,E., Lucas, Modric L., Odriozola ...... Alaba (dal 27' pt Nacho); Modri (dal 41' st Kroos), Camavinga, Valverde; Rodrygo (dal 36' st Ceballos),(dal 41' st Asensio), Vinícius. A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, E., ...Attaccanti :, Asensio,, Vinicius Jr., Rodrygo, Álvaro.

Real Madrid, Ancelotti: "Benzema non ci sarà contro l'Osasuna" Sportitalia

Madrid's plan is to finish this two-legged Spanish Cup semi-final tonight; Barcelona want to come out of the first 90 minutes still alive in the tie.Real Madrid and Barcelona squads to face each other in Thursday’s Copa del Rey tie has been revealed. Real Madrid will, on Thursday night, host Barcelona in the Copa del Rey first-leg tie at the ...