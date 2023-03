Cybersecurity, Nicoletti (Acn): ‘in Europa bassi investimenti a 814 mln, in America 15 mld” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nel mercato della Cybersecurity, stando alle stime diffuse dalla Banca Europea degli investimenti, nel 2021 gli investimenti in Europa sono stati pari a 814 milioni di euro in Ue a 27 contro i 15 miliadi di euro degli Usa ed 2,5 miliardi investiti solo in Israele”. A riferirlo al CyberSec 2023 è stato Luca Nicoletti, Capo dei Programmi Industriali, Tecnologici, di Ricerca e Formazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. “Sono numeri che devono fare riflettere” e poi “c’è un problema di investimenti e di frammentazione” in Europa dove il mercato “rimane frammentato, parliamo di 20-25 mercati che fra di loro si fanno anche concorrenza – e questo è un grosso freno alla crescita rispetto a quanto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nel mercato della, stando alle stime diffuse dalla Banca Europea degli, nel 2021 gliinsono stati pari a 814 milioni di euro in Ue a 27 contro i 15 miliadi di euro degli Usa ed 2,5 miliardi investiti solo in Israele”. A riferirlo al CyberSec 2023 è stato Luca, Capo dei Programmi Industriali, Tecnologici, di Ricerca e Formazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. “Sono numeri che devono fare riflettere” e poi “c’è un problema die di frammentazione” indove il mercato “rimane frammentato, parliamo di 20-25 mercati che fra di loro si fanno anche concorrenza – e questo è un grosso freno alla crescita rispetto a quanto ...

