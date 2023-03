Cybersecurity, il ministro Urso: “Attacchi hacker più che raddoppiati in Italia, necessario difendere sovranità digitale” (Di giovedì 2 marzo 2023) La Cybersecurity costituisce un tema sempre più centrale in Italia, in un contesto in cui gli Attacchi “sono più che raddoppiati” nel nostro Paese: lo conferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che assicura come il Mimit sia “in prima linea” in favore della sicurezza informatica. Urso è intervenuto al CyberSec ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Lacostituisce un tema sempre più centrale in, in un contesto in cui gli“sono più che” nel nostro Paese: lo conferma Adolfodelle Imprese e del Made in Italy, che assicura come il Mimit sia “in prima linea” in favore della sicurezza informatica.è intervenuto al CyberSec ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Cybersecurity, Urso: 'Attacchi più che raddoppiati, Mimit in prima linea': (Adnkronos) - Il ministro: 'in Italia ab… - Michele_Arnese : RT @POMPILI_F: L’intervento di @mmachiavelli, ex consigliere per la cybersecurity del ministro dell’Interno (2017-18) e attuale docente al… - POMPILI_F : RT @POMPILI_F: L’intervento di @mmachiavelli, ex consigliere per la cybersecurity del ministro dell’Interno (2017-18) e attuale docente al… - POMPILI_F : RT @POMPILI_F: L’intervento di @mmachiavelli, ex consigliere per la cybersecurity del ministro dell’Interno (2017-18) e attuale docente al… - POMPILI_F : RT @POMPILI_F: L’intervento di @mmachiavelli, ex consigliere per la cybersecurity del ministro dell’Interno (2017-18) e attuale docente al… -