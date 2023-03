Cybersecurity, Cirielli: “Aggressione russa in Ucraina è la punta dell’iceberg del cambiamento del mondo” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – (Lab/Labitalia) “Oggi l’Aggressione russa in Ucraina rappresenta la punta di un iceberg di un mondo che è cambiato, un mondo dove sostanzialmente è caduto l’ottimismo che la globalizzazione, la diffusione della tecnologia avrebbe fatto espandere l’aria della democrazia, l’aria dei diritti, lo stato di diritto, è crollato miseramente, oggi nessuno può negarlo”. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intervenuto a ‘CyberSec 2023, Nuovi Domini, Guerre Ibride e Cooperazione’. “La guerra che la Russia ha intrapreso, uno dei 5 paesi che hanno diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha sostanzialmente distrutto l’ordine che la Seconda guerra mondiale aveva messo in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – (Lab/Labitalia) “Oggi l’inrappresenta ladi un iceberg di unche è cambiato, undove sostanzialmente è caduto l’ottimismo che la globalizzazione, la diffusione della tecnologia avrebbe fatto espandere l’aria della democrazia, l’aria dei diritti, lo stato di diritto, è crollato miseramente, oggi nessuno può negarlo”. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ed, intervenuto a ‘CyberSec 2023, Nuovi Domini, Guerre Ibride e Cooperazione’. “La guerra che la Russia ha intrapreso, uno dei 5 paesi che hanno diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha sostanzialmente distrutto l’ordine che la Seconda guerra mondiale aveva messo in ...

