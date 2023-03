Cybersecurity, attacchi in Italia “più che raddoppiati” (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli attacchi dei cybercriminali in Italia “sono più che raddoppiati”. Parole che si rivestono di autorevolezza in quanto pronunciate dal Ministro delle Imprese Italiano Adolfo Urso, ma che del resto confermano un trend già in qualche modo annunciato da diverse aziende big del settore (come Cisco e Kaspersky). Il ministro Urso ha affidato il suo messaggio a CyberSec 2023, la due giorni di Roma dedicata alla cybersicurezza in Italia, giunta alla sua seconda edizione. La Cybersecurity, secondo Urso, “è centrale” e “cornice prodromica ad ogni attività in rete”. “Solo in Italia – ribadisce il responsabile del dicastero al Made in Italy – tra il 2021 e il 2022 gli attacchi hacker sono più che raddoppiati mettendo a rischio ... Leggi su fmag (Di giovedì 2 marzo 2023) Glidei cybercriminali in“sono più che”. Parole che si rivestono di autorevolezza in quanto pronunciate dal Ministro delle Impreseno Adolfo Urso, ma che del resto confermano un trend già in qualche modo annunciato da diverse aziende big del settore (come Cisco e Kaspersky). Il ministro Urso ha affidato il suo messaggio a CyberSec 2023, la due giorni di Roma dedicata alla cybersicurezza in, giunta alla sua seconda edizione. La, secondo Urso, “è centrale” e “cornice prodromica ad ogni attività in rete”. “Solo in– ribadisce il responsabile del dicastero al Made in Italy – tra il 2021 e il 2022 glihacker sono più chemettendo a rischio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PID_CamCom : RT @Dintec_Scrl: ??Il numero di attacchi informatici sta aumentando in modo significativo sia per le grandi #aziende che per le #PMI. Via @Z… - cyberlinkBSC : La #threatintelligence è un'attività critica nella #cybersecurity aziendale. La raccolta e l'analisi di informazion… - pidgenova : RT @Dintec_Scrl: ??Il numero di attacchi informatici sta aumentando in modo significativo sia per le grandi #aziende che per le #PMI. Via @Z… - PGRotondo : Conoscere gli attacchi #BEC #Business #Email #Compromise per proteggersi in maniera più efficace! #CyberSecurity… - infoiteconomia : Cybersecurity: aumentano attacchi informatici e mercato -

Engineering: Roberto Pignani direttore generale di Cybertech Nel suo ruolo avra' la responsabilita' di progettare le piu' avanzate ed efficaci strategie di cybersecurity per un monitoraggio costante sulla continua evoluzione degli attacchi e per il controllo ... Edge Computing: ecco perché adottarlo Il perimetro di attacco si fa sempre più ampio e nascono, dunque, nuove esigenze di cybersecurity e ... Gli attacchi zero - day hanno raggiunto nuovi livelli: l'edge computing è la risposta Alcune delle ... eCrime: cos'è cambiato nel 2022 e come difendersi Il conflitto armato tra Russia e Ucraina sembra avere influenzato meno del previsto le sorti della cybersecurity planetaria. Attualmente, non si sono verificati attacchi contro l'Occidente così frequenti e devastanti, ma il futuro è ancora profondamente incerto. Nel frattempo, il mondo della ... Nel suo ruolo avra' la responsabilita' di progettare le piu' avanzate ed efficaci strategie diper un monitoraggio costante sulla continua evoluzione deglie per il controllo ...Il perimetro di attacco si fa sempre più ampio e nascono, dunque, nuove esigenze die ... Glizero - day hanno raggiunto nuovi livelli: l'edge computing è la risposta Alcune delle ...Il conflitto armato tra Russia e Ucraina sembra avere influenzato meno del previsto le sorti dellaplanetaria. Attualmente, non si sono verificaticontro l'Occidente così frequenti e devastanti, ma il futuro è ancora profondamente incerto. Nel frattempo, il mondo della ... Cybersecurity: aumentano attacchi informatici e mercato. Ma l’Italia investe poco iGizmo.it Rossetto Group si affida alla cybersecurity di Sophos Il gruppo alimentare Rossetto ad oggi possiede 25 punti vendita tra ipermercati e supermercati distribuiti tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con una sede direzionale e due magazzini centrali. CyberSec2023, Cirielli: “Il futuro della cooperazione internazionale passa per la sfida tecnologica e della cybersecurity” La cybersecurity è divenuto nel tempo un argomento di rilevanza strategica per tutti i Paesi del mondo. Si ricollegano ad esso diverse dinamiche critiche legate alla difesa e alla sicurezza, alla poli ... Il gruppo alimentare Rossetto ad oggi possiede 25 punti vendita tra ipermercati e supermercati distribuiti tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con una sede direzionale e due magazzini centrali.La cybersecurity è divenuto nel tempo un argomento di rilevanza strategica per tutti i Paesi del mondo. Si ricollegano ad esso diverse dinamiche critiche legate alla difesa e alla sicurezza, alla poli ...