Cyber attacchi, con CyLock per testare sicurezza aziende (Di giovedì 2 marzo 2023) La startup CyLock attiva nel campo della Cybersecurity e accelerata da LVenture ha ottenuto ulteriori investimenti. Si tratta di una piattaforma sulla quale qualsiasi impresa può testare il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) La startupattiva nel campo dellasecurity e accelerata da LVenture ha ottenuto ulteriori investimenti. Si tratta di una piattaforma sulla quale qualsiasi impresa puòil suo ...

