Cutro, la procura di Crotone ora indaga sulle falle nei soccorsi: al setaccio azioni e comunicazioni di Guardia Costiera, Frontex e Guardia di Finanza (Di giovedì 2 marzo 2023) La procura di Crotone ha aperto un secondo fascicolo d'indagine sul naufragio avvenuto lo scorso fine settimana al largo della costa di Cutro, in Calabria. Distinto dal primo sul naufragio, aperto subito dopo la tragedia, questo secondo fascicolo si concentra specificamente sulle possibile carenze nella macchina dei soccorsi, su cui da giorni infuria la polemica mediatica e politica. Attualmente la procura procede a carico di ignoti e non sono noti i capi d'imputazione ipotizzati, ma i carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno ricevuto il mandato – come riporta il Corriere della Sera – di indagare su possibili omissioni nei soccorsi. Le indagini procedono in particolare, a quanto si apprende, tramite la raccolta e il ...

