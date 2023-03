"Crotone, una strage di Stato": il grande sciacallaggio dei giornali di sinistra (Di giovedì 2 marzo 2023) La Stampa: «strage di Stato». La Repubblica: «Nessuno ha voluto salvarli». Il Fatto Quotidiano: «La Guardia Costiera sapeva, ma non ha salvato i migranti». Il Domani: «Salvini e la sua Guardia Costiera hanno lasciato morire i migranti». Mezza stampa italiana è all'opposizione delle realtà e il nuovo capo del Pd, dopo aver letto i quotidiani del mattino, ieri si è fatto megafono dei giornali più orientati a sinistra, in questo dimostrandosi non troppo di rottura rispetto ai suoi predecessori, che andavano a cercare quello che pensavano tra le righe di notisti mediamente più preparati, decisi e spregiudicati di loro. Elly Schlein, ufficio stampa delle testate progressiste, ieri ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno Piantedosi per le frasi sui profughi irresponsabili che mettono i loro figli in mare. Sabato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) La Stampa: «di». La Repubblica: «Nessuno ha voluto salvarli». Il Fatto Quotidiano: «La Guardia Costiera sapeva, ma non ha salvato i migranti». Il Domani: «Salvini e la sua Guardia Costiera hanno lasciato morire i migranti». Mezza stampa italiana è all'opposizione delle realtà e il nuovo capo del Pd, dopo aver letto i quotidiani del mattino, ieri si è fatto megafono deipiù orientati a, in questo dimostrandosi non troppo di rottura rispetto ai suoi predecessori, che andavano a cercare quello che pensavano tra le righe di notisti mediamente più preparati, decisi e spregiudicati di loro. Elly Schlein, ufficio stampa delle testate progressiste, ieri ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno Piantedosi per le frasi sui profughi irresponsabili che mettono i loro figli in mare. Sabato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Una ricostruzione precisa della catena di colpe e omissioni che hanno portato 65 cadaveri, di cui 16 bambini, sulla… - mauroberruto : Niente da aggiungere. Anzi, una sola cosa: grazie Presidente. #mattarella #crotone - beppe_grillo : Qui si nega la disperazione del profugo, la sofferenza di una vita tra sangue e miseria, la spinta dolorosa a lasci… - carlodesdorides : RT @mauroberruto: Niente da aggiungere. Anzi, una sola cosa: grazie Presidente. #mattarella #crotone - beppedama : RT @ciropellegrino: Posso immaginare questi anni in mille modi. Non riesco a immaginare come sarebbero potuti essere senza una figura come… -