Crotone, Salvini in difficoltà attacca chi chiede chiarezza. Ma nessuno ha criticato la Guardia costiera: il punto è perché non è stata impiegata (Di giovedì 2 marzo 2023) Il fango, le querele, la vergogna, la pena. Quindi il consueto refrain rispolverato in ogni occasione di difficoltà: "Ma vi pare che un papà…". Più per difendersi che per difendere la Guardia costiera, che nessuno ha attaccato sminuendone impegno e professionalità, Matteo Salvini sfodera tutto il campionario fatto di minacce a "certi" giornalisti, accusati di fare politica quando da domenica chiedono solo che venga chiarito il quadro delle operazioni messe in campo nella notte tra sabato e domenica prima che il barcone di migranti si schiantasse a 150 metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro provocando almeno 67 morti. E cercano di capire quali "regole d'ingaggio" abbiano estromesso dalla ricerca del barcone gli uomini più professionalizzati e meglio equipaggiati.

