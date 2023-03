Crotone, quello che non torna sul naufragio (Di giovedì 2 marzo 2023) All’alba di domenica 26 febbraio, una barca carica di migranti è naufragata a un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, provincia di Crotone, in Calabria. I morti finora recuperati dal mare, portati alla camera ardente allestita nel palasport di Crotone, sono 67. Tra di loro vi sono numerosi minori, 24 donne e un neonato. Secondo i racconti dei sopravvissuti, a bordo dell’imbarcazione vi erano circa 200 persone, provenienti in larga parte da Afghanistan, Pakistan e Iran. Numerosi sono ancora i dispersi, ma le speranze di ritrovare qualcuno di loro ancora vivo sono pari a zero. Come è stato possibile che non siano stati avviati i soccorsi? Come si poteva pensare che una barchetta in legno lunga una decina di metri, sovraccarica, potesse affrontare un mare forza 4? La tragedia, secondo quanto sta emergendo con forza dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) All’alba di domenica 26 febbraio, una barca carica di migranti è naufragata a un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, provincia di, in Calabria. I morti finora recuperati dal mare, portati alla camera ardente allestita nel palasport di, sono 67. Tra di loro vi sono numerosi minori, 24 donne e un neonato. Secondo i racconti dei sopravvissuti, a bordo dell’imbarcazione vi erano circa 200 persone, provenienti in larga parte da Afghanistan, Pakistan e Iran. Numerosi sono ancora i dispersi, ma le speranze di ritrovare qualcuno di loro ancora vivo sono pari a zero. Come è stato possibile che non siano stati avviati i soccorsi? Come si poteva pensare che una barchetta in legno lunga una decina di metri, sovraccarica, potesse affrontare un mare forza 4? La tragedia, secondo quanto sta emergendo con forza dalle ...

