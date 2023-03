Crotone, Mattarella in raccoglimento davanti alle salme dei migranti - "Pieno sostegno ai profughi" (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi Anche Naufragio Cutro, Guardia costiera: 'Non siamo usciti? Regole complesse, spesso dal Viminale' - Giovedì Mattarella a Crotone Leggi Anche Piantedosi 'corregge' le frasi sui migranti: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi Anche Naufragio Cutro, Guardia costiera: 'Non siamo usciti? Regole complesse, spesso dal Viminale' - GiovedìLeggi Anche Piantedosi 'corregge' le frasi sui: '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - MarcoFattorini : Mattarella arriva a Crotone. Lo accolgono gli applausi e un grido: «Si poteva evitare signor Presidente» - CharlotteHeyw : RT @siriomerenda: lui non ha avuto dubbi ed è voluto partire per Crotone...grazie Presidente #Mattarella #Crotone #migranti #2marzo https:/… - MediasetTgcom24 : Naufragio Crotone, Piantedosi riferirà al Parlamento la prossima settimana #crotone #mattarella #sergiomattarella… -