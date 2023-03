Crotone: l’omaggio del presidente della Repubblica alle vittime del naufragio Morti 68 migranti fra cui molti bambini (Di giovedì 2 marzo 2023) L'articolo Crotone: l’omaggio del presidente della Repubblica alle vittime del naufragio <small class="subtitle">Morti 68 migranti fra cui molti bambini</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 marzo 2023) L'articolodeldel 68fra cui proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - SenatoriPD : 'Grazie al Presidente Mattarella per aver reso omaggio alle vittime del terribile naufragio di Crotone. L’Italia no… - Zetaricordi : RT @Zetaricordi: Chi è andato a #Crotone a rendere omaggio alle vittime del naufragio? - l’affondatrice di barche ONG #Meloni? -il tapino b… - infoitinterno : I funerali dei migranti morti nel naufragio di Crotone, l'omaggio di Mattarella - FAntonioli : RT @AnnaAscani: La presenza di #Mattarella a #Crotone per l’omaggio alle vittime del naufragio è un messaggio di grande umanità. Grazie P… -