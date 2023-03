Crotone | l' ex portavoce della Guardia costiera | Così la politica ha impedito di salvare quelle vite”

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'ammiraglio Vittorio Alessandro , exdel Comando generale delle Capitanerie di porto, oggi in pensione, ha ricordato in un' intervista a Repubblica la gloriosa storia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: 'Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto… - DlymaMohamed2 : RT @repubblica: Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: 'Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto” [di Al… - parpagnowow : RT @ErmannoKilgore: Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: 'Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto” -… - MilaZenji : RT @repubblica: Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: 'Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto” [di Al… - MarinellaIn : Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: 'Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto… -

L'ammiraglio Vittorio Alessandro , exdel Comando generale delle Capitanerie di porto, oggi in pensione, ha ricordato in un' intervista a Repubblica la gloriosa storia della Guardia costiera italiana e la sua percezione nell'...Lo ha detto ildella Guardia Costiera Cosimo Nicastro a '5 minuti' di Bruno Vespa. 'Gli ... Il gip del Tribunale diha convalidato il fermo di due scafisti della barca che si è ...Eppure Cosimo Nicastro ,della Guardia Costiera , dopo giorni in cui ha lasciato senza ... Leggi Anche, dall'alert 24 ore prima fino al ruolo della Finanza e il mancato monitoraggio: ...

Crotone, l'ex portavoce della Guardia costiera: "Salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato… la Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio avvenuto domenica mattina a Stecca ...Il ministro Salvini nel vortice della polemica. Mentre la Guardia costiera e la Guardia di finanza presentano le loro giustificazioni.