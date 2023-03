Crotone | il senso di colpa e la rabbia di non essere riuscito a salvare | la testimonianza di un pescatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myrtamerlino : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, di fronte alle 67 bare dei migranti morti in mare. Il senso del… - zero_dosi : RT @myrtamerlino: Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, di fronte alle 67 bare dei migranti morti in mare. Il senso dello Sta… - cps_ong : RT @forumterzosett: #Crotone: 'Ci chiediamo quante altre stragi devono ancora verificarsi prima che si facciano i conti con la realtà delle… - RESTIFAR1 : @brandobenifei Ombre che devono essere chiarite ci sono a Crotone, ma anche a Strasburgo ed a Bruxelles e le procur… - AOIcooperazione : RT @forumterzosett: #Crotone: 'Ci chiediamo quante altre stragi devono ancora verificarsi prima che si facciano i conti con la realtà delle… -

Crotone, la strage dei migranti è un crimine contro l’umanità. Che senso ha incolpare chi parte Il Fatto Quotidiano

“Ho preso un bambino, pensavo che fosse vivo e mi sono tuffato in acqua vestito. Era un bambino di 2/3 anni, quando l’ho tirato fuori aveva ancora gli occhi aperti. Ho detto: ‘Questo lo salvo’. Ma non ...“Scontro sull’allerta scattato già sabato. La Guardia costiera: “Decide il Viminale”. Un mayday partito 24 ore prima del naufragio”.