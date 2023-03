Crollano dei calcinacci a Pagani, dispos messa in sicurezza (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel centro storico di Pagani sono caduti dei calcinacci, danneggiando una palazzina. La famiglia che la occupa è rimasta fortunatamente illesa. Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno messo in sicurezza lo stabile di un antico cortile e sgomberato l’appartamento dove viveva la famiglia. La segnalazione di pericolo al comando di polizia municipale e vigili del fuoco, e partita da un cittadino del Comune di Pagani. Il cittadino ha subito fatto notare un pericoloso cedimento di un’arcata in tufo e calcinacci in via Andrea Tortora, che ha portato ad una tragedia solo fortuitamente sfiorata. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel centro storico disono caduti dei, danneggiando una palazzina. La famiglia che la occupa è rimasta fortunatamente illesa. Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno messo inlo stabile di un antico cortile e sgomberato l’appartamento dove viveva la famiglia. La segnalazione di pericolo al comando di polizia municipale e vigili del fuoco, e partita da un cittadino del Comune di. Il cittadino ha subito fatto notare un pericoloso cedimento di un’arcata in tufo ein via Andrea Tortora, che ha portato ad una tragedia solo fortuitamente sfiorata. Segui ZON.IT su Google News.

