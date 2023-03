Cristiano Ronaldo, l’influencer lo accusa: «Abbiamo fatto sesso», l’entourage nega (Di giovedì 2 marzo 2023) l’influencer venezuelana Georgilaya ha rivelato di aver avuto un rapporto con Cristiano Ronaldo l’anno scorso, lo staff di CR7 nega l’influencer venezualana Georgilaya, sulla sua pagina Instagram, ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con Cristiano Ronaldo lo scorso anno, durante il ritiro del Portogallo nelle qualificazioni al mondiale. Secondo la ricostruzione dell’influencer, la ragazza si trovava nello stesso hotel di lusso nel nord del Portogallo. Nel momento che CR7 si è accorto della sua presenza – sempre secondo il resoconto di Georgilaya – le ha scritto per chiederle di incontrarsi nella sua stanza. «Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo parlato – ha commentato –, ci saremmo conosciuti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023)venezuelana Georgilaya ha rivelato di aver avuto un rapporto conl’anno scorso, lo staff di CR7venezualana Georgilaya, sulla sua pagina Instagram, ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale conlo scorso anno, durante il ritiro del Portogallo nelle qualificazioni al mondiale. Secondo la ricostruzione del, la ragazza si trovava nello stesso hotel di lusso nel nord del Portogallo. Nel momento che CR7 si è accorto della sua presenza – sempre secondo il resoconto di Georgilaya – le ha scritto per chiederle di incontrarsi nella sua stanza. «Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo parlato – ha commentato –, ci saremmo conosciuti ...

