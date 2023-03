Crisi climatica, quasi 8 giovani su 10 preoccupati (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – I giovani italiani sono molto preoccupati dal cambiamento climatico. E’ quanto emerge dalla ricerca promossa dal Wwf e condotta da Emg Different, alla vigilia dello sciopero globale sul clima. Circa 6 dei giovani intervistati su 10 dichiarano che il cambiamento climatico ha un impatto sulla propria vita (58% molto o abbastanza) e il 56% si dice impegnato in azioni quotidiane per affrontare la Crisi climatica. quasi 8 giovani su 10 (77%) si dichiarano molto o abbastanza preoccupati dal cambiamento climatico. Per questa ragione più della metà del campione s’impegna a fare scelte di consumo più sostenibili e il 44% si aspetta subito interventi dalle istituzioni. A conferma dell’auspicio che le istituzioni prendano provvedimenti per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Iitaliani sono moltodal cambiamento climatico. E’ quanto emerge dalla ricerca promossa dal Wwf e condotta da Emg Different, alla vigilia dello sciopero globale sul clima. Circa 6 deiintervistati su 10 dichiarano che il cambiamento climatico ha un impatto sulla propria vita (58% molto o abbastanza) e il 56% si dice impegnato in azioni quotidiane per affrontare lasu 10 (77%) si dichiarano molto o abbastanzadal cambiamento climatico. Per questa ragione più della metà del campione s’impegna a fare scelte di consumo più sostenibili e il 44% si aspetta subito interventi dalle istituzioni. A conferma dell’auspicio che le istituzioni prendano provvedimenti per ...

