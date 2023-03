Cremonese-Roma, nervi tesi e Serra potrebbe rischiare la carriera (Di giovedì 2 marzo 2023) Il post di Cremonese-Roma è stato ricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni e Serra rischia la carriera Il post di Cremonese-Roma è stato ricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni e Serra rischia la carriera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’AIA non sarebbe soddisfatta del comportamento tenuto dal quarto uomo e ora l’inchiesta aperta potrebbe dare qualche dettaglio in più sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Il post diè stato ricco di, Mourinho squalificato due turni erischia laIl post diè stato ricco di, Mourinho squalificato due turni erischia la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’AIA non sarebbe soddisfatta del comportamento tenuto dal quarto uomo e ora l’inchiesta apertadare qualche dettaglio in più sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

