Creed III è il miglior capitolo della saga per almeno tre motivi (Di giovedì 2 marzo 2023) In Creed III Adonis Creed ha tutto: la fama, i titoli, la famiglia, la vita che ha sempre sognato. Eppure qualcosa gli pesa e non poco, e diventa chiaro quando un personaggio del suo passato si ripresenta e gli fa rivivere alcuni dei suoi momenti più dolorosi e segreti. La saga di Creed inizia nel 2015, Rocky Balboa è un veterano in pensione e accetta di allenare un esordiente, di nome Adonis Johnson, che guarda caso è il figlio del suo amico e mentore, Apollo Creed, e gli permette di avvicinarsi di nuovo alla vetta, ma questa volta dall'altra parte delle corde, come il suo stesso allenatore fece con lui quando arrivò il momento di prepararlo alla gloria. Ora Adonis Creed si trova nella stessa posizione, si è ritirato dalla boxe e ha una palestra dove allena le future leggende, ma ...

