«Creattiva» La fiera dell’handmade tra artigianato | moda e solidarietà

(Di giovedì 2 marzo 2023) Merletti, tessuti e tanta creatività protagonisti dell’edizione 2023 della manifestazione, che torna al polo fieristico di via Lunga più in forma che mai. Ospiti da tutta Europa, oltre 200 stand espositivi, laboratori, spazi di incontro per appassionati e il punto di raccolta «Viva Vittoria», dove consegnare o imparare a realizzare le strisce per l’evento solidale dell’anno: 50 miglia di maglia che uniscono le due città capitali della cultura in una catena umana per sostenere i centri antiviolenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1224shopping : Fiera Creattiva - AmoBergamo : #Bergamo Creattiva, alla Fiera di Bergamo torna tutto il bello delle arti manuali - webecodibergamo : Dal 2 al 5 marzo; rispetto ad un anno fa, crescono le imprese (+17%), comprese quelle straniere (+25%). -

Non mancherà anche un'area bimbi per supportare le mamme che visitano la. "- sottolinea Lenarduzzi - è l'unica manifestazione che fa dello scambio formativo il suo asse portante. In ...Appuntamento imperdibile per le appassionate del "fatto a mano", da giovedì 2 a domenica 5 marzo 2023 alladi Bergamo torna la versione primaverile di, lainternazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg. Si tratta del 27esimo appuntamento al polo fieristico di via Lunga per la manifestazione che sin dal debutto (...Non mancherà anche un'area bimbi per supportare le mamme che visitano la. "- sottolinea Lenarduzzi - è l'unica manifestazione che fa dello scambio formativo il suo asse portante. In ...

Le arti manuali in fiera: torna Creattiva ed è sempre più grande L'Eco di Bergamo

C aleidoscopi di colori. Stoffe di ogni tipo, soffici al tatto o dalle fantasie insolite con cui realizzare borse, tovaglie e qualsiasi manufatto tessile la fantasia e la necessità suggeriscano. Quadr ...Torna con la sua ventisettesima edizione la Fiera Creattiva di Bergamo dal 2 al 5 marzo, un appuntamento imperdibile per le appassionate delle arti manuali, ideata e organizzata da Promoberg ...