Covid | tutte le accuse della Procura di Bergamo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio sono lecon cui ladiha chiuso l'inchiesta sulla gestione del.A tre anni di distanza dallo scoppiopandemia che tra febbraio e aprile 2020, ha fatto registrare oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, per lac’erano tutti gli elementi per evitare la diffusione incontrollata delche ha fatto strage nel bergamasco.La notifica dell'avviso di chiusura è stata consegnata a 19 indagati. Tra questi figurano l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministroSalute Roberto Speranza, il presidenteRegione Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera.Nell'atto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Cittadinanzattiva 'Con la pandemia i nodi sono venuti al pettine, tutte le scelte non fatte e non attuate negli ann… - infoitinterno : Inchiesta Covid a Bergamo: ecco tutte le accuse a Conte, Speranza, Fontana e agli altri 16 indagati - emiliobolles : RT @lvogruppo: Fauci Declassificati ?? - repubblica : Inchiesta Covid a Bergamo: ecco tutte le accuse a Conte, Speranza, Fontana e agli altri 16 indagati [a cura della r… - omarsivori : Inchiesta sul Covid-19: tutte le accuse della Procura'Brusaferro ignorò il Piano Pandemico' - LE CARTE -

...in occasione della Giornata internazionale della Donna 2023 per celebrare e dare voce ale ... che ha realizzato il più grande studio mondiale sull'interazione tra il vaccino antie la ...... chele scelte erano giuste, allora diciamo 'di cosa avete paura se andiamo a verificare cosa ... Al convegno 'Nuova emergenza: morti e malori improvvisi - Gestione emergenza: la commissione ...L'Oms il 5 gennaio aveva diramato una raccomandazione ad attuarele "misure di sanità ... per quale motivo si decise di impegnare le energie per riscrivere da zero un nuovo piano anti -, ...

Inchiesta Covid, protocolli ignorati, misure tardive e allarmi ... Open

“Il presidio ospedaliero Sant’Anna e Maria santissima della Neve di Boscotrecase (Napoli), nel rispetto dei profili di competenza delle Regioni, era stato individuato quale presidio Covid e pertanto d ...Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Per noi pediatri di famiglia il Covid, al di là delle polmoniti interstiziali bilaterali, ha rappresentato crisi d'ansia, momenti di depressione, tentativi suicidari ...