Covid, presidio dei famigliari delle vittime davanti alla Procura (Di giovedì 2 marzo 2023) I famigliari delle vittime Covid in presidio davanti alla Procura di Bergamo, dalle 11 alle 13 di giovedì 2 marzo: un gesto simbolico dopo la chiusura dell’inchiesta su quanto accadde nella nostra provincia durante la prima ondata con la mancata zona rossa in Val Seriana, che ha visto inserire nel registro degli indagati oltre 17 persone, tra le quali l’allora premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera. Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Iindi Bergamo, dalle 11 alle 13 di giovedì 2 marzo: un gesto simbolico dopo la chiusura dell’inchiesta su quanto accadde nella nostra provincia durante la prima ondata con la mancata zona rossa in Val Seriana, che ha visto inserire nel registro degli indagati oltre 17 persone, tra le quali l’allora premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera.

